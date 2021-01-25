Белорусская Mamboo Games открывает прием заявок на издательство мобильных игр

Международный игровой бренд MY.GAMES (входит в состав Mail.ru Group) расширяет возможности своего гиперказуального направления. Mamboo Games, получивший осенью 2020 года инвестиции от бренда, открывает прием заявок на издательство мобильных игр для всех желающих.

«Выручка Mamboo Games за первые шесть месяцев работы уже достигла 1,5 млн долларов. Мы уверены, что сможем добиться лучших результатов, поэтому приняли решение открыть прием заявок для всех мобильных разработчиков на рынке, при этом время ответа наших специалистов на каждую заявку составляет максимум три часа благодаря полной автоматизации процесса подачи заявок и предоставления обратной связи по ним. Мы уже помогли десяткам разработчиков и не планируем останавливаться на достигнутом», — прокомментировал Иван Лешкевич, СЕО Mamboo Games.

Mamboo Games, ранее сотрудничавший с эксклюзивным пулом разработчиков, открывает прием заявок на издательство для всего рынка. Издатель предлагает автоматизированные системы User Acquisition, гибкий дашборд, который предоставляет прозрачную аналитику по ключевым метрикам, включая распределение маркетинговых затрат по платформам. Распределение прибыли возможно до 60/40, при этом 60% доходов остаются за разработчиком, а издатель получает 40%.

Компания Mamboo Games была основана в 2020 году. За время работы Mamboo Games заключила десятки эксклюзивных соглашений со студиями. Один из изданных проектов, Billion Builders уже достиг успеха при масштабировании — игра вошла в топ-50 на платформе iOS в августе 2020 года в США и в топ-10 в декабре прошлого года в Китае. Игра также достигла выручки в 250 тысяч долларов в месяц в августе 2020 года. Еще одним успешным примером является проект Volley Beans, который достиг 5 млн установок через два месяца после релиза. Один из последних изданных проектов, Shift Race уже входит в топ-200 игр в США.

Весной 2020 года MY.GAMES объявил о запуске гиперказуального направления, в рамках которого предлагает услуги издательства мобильных игр в жанрах Hyper-Casual, Hybrid-Casual и Idle. Мобильные игры приносят основную часть выручки MY.GAMES — в третьем квартале 2020 года на их долю пришлось 75% выручки компании, а основными рынками стали США, Германия и Япония.