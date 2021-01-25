Названы лучшие процессоры в пяти категориях для покупки

Журналисты "железного" сайта TechSpot опубликовали список лучших компьютерных процессоров для покупки в текущем году. Они были представлены в пяти категориях.

Лучшими универсальными процессорами стали AMD Ryzen 5 3600 и Intel Core i5-10400F. Они показали лучшее соотношение цена/качество. Правда для использования процессора Intel может потребоваться материнская плата Z-серии, если пользователь захочет установить память выше DDR4-2666.

Лучшими игровыми процессорами признаны AMD Ryzen 9 5900X, Intel i9-10900K и Intel i7-10700K. Все они обладают одинаковой производительностью и идеально подойдут для видеоигр, не требующих наличия более 8 ядер.

В категории "Лучший экстремальный процессор" победила модель AMD Ryzen Threadripper 3990X. Процессор имеет 64 ядра и, по мнению специалистов TechSpot, наилучшим образом подходит для персональных компьютеров с максимальной производительностью, а также обладает отличными возможностями для разгона.

Лучшими по соотношению цена/производительность стали AMD Ryzen 9 5900X и 5950X. Первый стоит $779 долларов, второй – $1064.

Среди бюджетных процессоров лучшим оказался Intel Core i3-10100, который обойдется всего в $135. Если говорить об играх, Core i3 станет альтернативой более дорогому Ryzen 5 1600 AF, который обойдется на 40% дороже.