Microsoft автоматически удалит старый Edge из Windows 10 в апреле этого года

Информация о том, что браузер Edge Legacy, построенный на базе собственного движка Microsoft EdgeHTML, будет автоматически удалён из ОС, появилась в блоге разработчиков Microsoft. Согласно опубликованным данным, масштабное распространение обновления, после установки которого старый Edge будет удалён из Windows 10, начнётся 13 апреля.

Пользователям, которые по каким-то причинам всё ещё используют устаревший обозреватель, рекомендуется перейти на использование нового Edge на базе Chromium до указанной даты. После установки обновления ярлыки для запуска старого браузера на рабочем столе и в панели задач будут удалены, а вместо них появятся новые, позволяющие начать взаимодействие с актуальной версией Edge. Теоретически, пользователи могут продолжить использование старого Edge, если откажутся от установки обновления. Однако в будущем только Edge на базе Chromium будет получать новые функции и обновления.

Что касается Internet Explorer, ещё одного устаревшего обозревателя, который поставляется вместе с Windows 10, то от него разработчики планируют избавиться в будущем. Процесс постепенного отказа от его использования уже был запущен и многие популярные сайты с помощью IE перестали открываться, а в августе этого года Microsoft 365 также прекратит поддерживать этот браузер. Однако некоторые компоненты и службы IE достаточно глубоко интегрированы в программную платформу, поэтому вряд ли Microsoft удастся от него избавиться так же легко, как от Edge Legacy.