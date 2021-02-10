Новые цены на iPad 2020 Wi-Fi 32 ГБ в МТС

В салонах связи и интернет-магазине МТС снизились цены на популярный планшет от компании Apple – iPad 2020 Wi-Fi 32 ГБ. Устройство стало доступнее как при покупке единым платежом, так и в рассрочку. Теперь его можно приобрести с выгодой до 160 рублей.

Планшет Apple iPad 2020 Wi-Fi 32 ГБ порадует ярким 10,2-дюймовым экраном с широким углом обзора и прекрасной цветопередачей, высокой производительностью, основанной на мощном 6-ядерном процессоре A12 Bionic. Также планшет удобен в использовании и обладает широкими возможностями, которые обеспечивает операционная система iPadOS 14. Аппарат поддерживает работу с клавиатурой Smart Keyboard и стилусом Apple Pencil. Благодаря встроенному литий‑полимерному аккумулятору емкостью 32,4 Вт/час планшет способен проработать до 10 часов на одном заряде при включенном Wi‑Fi или в режиме просмотра видео.

Стоимость планшета iPad 2020 Wi-Fi 32 ГБ снижена до 1099 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж уменьшен до 103 рублей, а на два года – до 52 рублей.

Спешим обратить ваше внимание также, что совсем скоро в МТС появится новый ноутбук Apple MacBook Air 13" с чипом M1. В первые дни продаж на него будет действовать скидка 400 рублей, и с учетом выгоды его можно будет приобрести за 3399 рублей. Сниженная стоимость действует и при приеме предзаказов, которые можно оформить уже сегодня.