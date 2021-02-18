В Беларуси появился Google Pay

Команда bePaid объявила еще один способ приема платежей на сайте или в мобильном приложении – Google Pay. Оператор мобильной связи МТС и хостинг-провайдер HostFly стали первыми, кто принял платежи через GPay.

Клиенты bePaid, подключенные к услуге интернет-эквайринг, уже могут в рамках существующего договора принимать платежи через Google Pay. Услуга активирована автоматически.

Google Pay – это электронный кошелек от компании Google, похожий по своей сути на электронный кошелек Apple Pay. Google Pay позволяет привязать свою платежную карту к Google, чтобы в дальнейшем расплачиваться этой картой в интернете или в обычных магазинах. В нашем случае, когда мы говорим беларусах, это будет только оплата через интернет интернет.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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