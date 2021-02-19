Philips Monitors и Paris Saint-Germain Esports стали партнерами

Киберспортивная организация Paris Saint-Germain Esports объявляет, что компания MMD, ведущий производитель мониторов и лицензионный партнер бренда Philips Monitors, стала официальным партнером команды по FIFA 21. MMD будет поставлять консольные мониторы для команды PSG Esports по FIFA 21, а также для стримеров и предоставит им передовые решения, достойные чемпионов.



Кроме того, компания оснастит тренировочную базу PSG Esports в парижской штаб-квартире лучшими консольными мониторами, которые позволят игрокам отточить свои навыки.



Серия мониторов Philips Momentum оптимизирована для игровых консолей. Она создана для по-настоящему глубокого погружения в игру и обладает потрясающими техническими характеристиками. Мониторы Philips Monitors — идеальное решение для PSG Esports с ее стремлением к превосходству и верными фанатами, которые ожидают высоких результатов по всем направлениям.

Фабьен Аллегре (Fabien Allègre), директор по диверсификации бренда Paris Saint-Germain, руководящий киберспортивным направлением клуба, рассказал: «Мы рады приветствовать Philips Monitors в качестве официального поставщика консольных мониторов для игроков в FIFA 21 и стримеров. С нетерпением ждем, когда сможем воспользоваться решениями Philips Monitors мирового класса и начнем вместе работать на благо команды по FIFA 21. PSG Esports требовались инновационные решения с безупречными техническими характеристиками, соответствующие требованиям игроков, и Philips Monitors стала нашим идеальным партнером».



Штефан Зоммер (Stefan Sommer), директор MMD по маркетингу и управлению бизнесом Philips Monitors в Европе добавил: «Мы рады быть официальными партнерами Paris Saint-Germain Esports и обеспечить команду по FIFA 21 и стримеров лучшим оборудованием. Надеемся открыть игрокам новые возможности и с нетерпением ждем, какие результаты принесет наше сотрудничество».

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