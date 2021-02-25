Microsoft анонсировала новую функцию в веб-версии текстового редактора Word. С её помощью можно буквально в несколько кликов мыши преобразовать документ в презентацию PowerPoint. В настоящее время данный инструмент находится на стадии тестирования и доступен ограниченному количеству пользователей приложения.

В текущей версии поддерживается преобразование текста, другой мультимедийный контент автоматически обработать не удастся. Microsoft рекомендует пользователям добавлять изображения и другие объекты самостоятельно уже после того, как презентация сгенерирована. Поддержка обработки мультимедийных файлов разных типов должна появиться позднее. Кроме того, на данный момент сервис поддерживает обработку документов только на английском языке.

Как обычно, Microsoft обещает постепенное развёртывание новой функции для широких масс пользователей. Оно должно начаться после завершения тестирования, в ходе которого могут обнаружиться какие-то проблемы, требующие доработки. Это означает, что возможность преобразования документов в презентацию у всех пользователей веб-версии Word вряд ли появится в скором времени. Разработчики также не исключают вероятности того, что данный инструмент будет попросту исключён из набора функций веб-приложения.