Microsoft представила платформу Mesh

Microsoft представила платформу для взаимодействия людей в дополненной или виртуальной реальности Mesh. Новый продукт компания показала в рамках конференции Ignite.

Платформа позволит пользователям создавать виртуальные аватары, а со временем — использовать фотореалистичные голограммы, ожидают в компании. Находящиеся далеко друг от друга коллеги с помощью Mesh смогут проводить в виртуальной реальности совещания, а дизайнеры или инженеры получат возможность вместе работать в виртуальном пространстве над 3D-моделями чего угодно — «от велосипедов до элитной мебели, двигателей самолетов или новых спортивных стадионов», отметили в Microsoft.

Кроме того, виртуальную платформу можно будет использовать и для обучения: с помощью нее учащиеся будут узнавать об электромобилях или анатомии человека, в форме аватаров разбирая виртуальный двигатель или изучая, что находится под виртуальными мышцами.

