Число электромобилей в Беларуси превысило 2,5 тыс.

Общее количество зарегистрированных электромобилей в Беларуси превысило 2,5 тыс., сообщает БЕЛТА.

Специалисты национального оператора сети электрозарядных станций Malanka отмечают, что ежемесячно в мобильном приложении регистрируются до 200 новых пользователей. Ежедневно на станциях осуществляется в среднем 250 зарядных сессий, а за два последних месяца их общее количество превысило 15 тыс.

Напомним, что в мае 2020 года был подписан указ "О стимулировании использования электромобилей". Владельцы электромобилей освобождаются от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Физическим лицам не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей для личного пользования. При этом у них будет возможность вернуть уплаченную при приобретении электромобиля сумму НДС в пределах 500 базовых величин. Кроме того, владельцы электротранспорта освобождаются до 1 января 2026 года от платы за парковку в специально оборудованных местах на коммунальных автомобильных парковках.