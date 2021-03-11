Microsoft прекратила поддержку браузера Edge Legacy

Microsoft официально прекратила поддержку браузера Edge. Об этом сообщается на сайте компании.

Специалисты корпорации напомнили, что окончание поддержки устаревшей версии браузера завершается 9 марта 2021 года. Представители компании заявили, что встроенный в Windows Microsoft Edge Legacy с этого дня перестанет получать обновления и апдейты безопасности. Также остановлена поддержка настольных приложений для Edge.

В сообщении говорится, что "похороненный" браузер будет удален из ОС Windows постепенно, с помощью обновления. Первая волна обновлений намечена на 13 апреля, апдейт получат пользователи Windows 10 версий 1803, 1809, 1903, 1909, 2004, 20H2. Инженеры уточнили, что признанный устаревшим Microsoft Edge Legacy будет удален автоматически — таким образом, в памяти компьютеров на базе операционной системы от Microsoft останется лишь новая версия Edge.

В заключении инженеры корпорации отдельно поблагодарили представителей бизнеса, которые используют решения от Microsoft. «С новым Microsoft Edge мы рады сотрудничать с клиентами, чтобы изменить определение современного браузера для бизнеса», — говорится в сообщении.