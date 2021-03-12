МТС запустил сервис для электронного документооборота

МТС запустил сервис для электронного документооборота. Сервис МТС SmartDoc предназначен для юридических лиц. Он позволяет эффективно организовать электронный документооборот через web-интерфейс. Пользователи могут обмениваться электронными документами, использовать функционал цифровой подписи МТС ID или подписи на USB-носителе.

МТС SmartDoc позволяет завизировать электронной цифровой подписью неограниченное количество файлов любого формата, доставить их адресату с подтверждением, а также хранить исходящие и входящие сообщения в течение 36 месяцев с даты последней оплаты сервиса.

Линейка МТС SmartDoc включает услуги с различными функциональными возможностями.  Чтобы добавить услуги МТС SmartDoc Лайт, Стандарт или Бизнес, нужно заполнить заявление в салоне связи МТС или на smartdoc.mts.by. Первые 30 календарных дней пользоваться сервисом можно бесплатно, затем стоимость за 30 дней составит: за пакет Лайт – 25 рублей, Стандарт – 180 рублей, Бизнес – 500 рублей.

Подробнее о сервисе — здесь.

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!