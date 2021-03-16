В Apple согласились установить российский софт на гаджеты

Apple согласилась предустанавливать российский поисковик на продаваемые в России iPhone и iPad. Об этом сообщают «Ведомости». Эту информацию газете подтвердили источник в Минцифры и в российском офисе компании.

При первом включении купленного в России гаджета Apple пользователю будет предложено установить приложения из утвержденного правительством списка. При этом от их установки можно будет отказаться, убрав галочки из соответствующих боксов.

В Минцифры добавили, что с Apple сейчас обсуждается вопрос создания в App Store подборки перспективных российских приложений. В Apple заверили, что компания соблюдает местные законы, а все приложения проверяются на соответствие стандартам конфиденциальности, безопасности и содержания.

15 марта Минцифры решило подготовить постановление, которым хочет обязать производителей смартфонов предустанавливать отечественный поисковик по умолчанию сразу в браузеры россиян. Таким образом ведомство хочет расширить действие закона об обязательной предустановке отечественных программ. Решение о том, какой именно российский поисковик будут устанавливать, примет правительство страны. Постановление кабмина планируется оформить к апрелю этого года. Инициатива касается не только смартфонов, но и планшетов.