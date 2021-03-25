В Беларуси можно получать почтовые отправления с помощью СМС-кода

В отделениях почтовой связи теперь можно получать почтовые отправления с помощью SMS-кода без предъявления паспорта и заполнения извещений. Об этом сообщается на официальном сайте "Белпочты".

Для этого необходимо:



- зарегистрироваться в личном кабинете и ввести данные документа, удостоверяющего личность;

- распечатать и заполнить заявление (можно заполнить и в ОПС);

- обратиться в любое отделение почтовой связи для идентификации личности (с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, данные которого внесены при регистрации).

Для получения почтового отправления клиенту достаточно назвать свою фамилию, адрес либо номер отправления, а также номер телефона, указанный при регистрации. На данный номер поступит SMS-код, который необходимо сообщить оператору для получения почтового отправления. Сервис предоставляется бесплатно.