Microsoft улучшит вертикальные и «спящие» вкладки в браузере Edge

Вместе с одним из недавних обновлений Edge в браузере появилась поддержка вертикальных вкладок. С её помощью пользователи могут размещать открытые вкладки в виде вертикального списка, что достаточно удобно при использовании широкоформатных мониторов. В браузере также появилась специальная кнопка, позволяющая быстро переключаться между горизонтальным и вертикальным вариантами расположения вкладок.

Вместе с одним из будущих обновлений в Edge появится возможность изменения размера панели вертикальных вкладок с помощью курсора мыши. На данном этапе эта функция является экспериментальной, но её уже можно протестировать в тестовых сборках обозревателя. Кроме того, в бета-версиях Edge появилась возможность скрыть строку заголовка при использовании панели вертикальных вкладок.

В Edge 89 Microsoft реализовала функцию «спящих» вкладок, чтобы снизить объём потребляемой оперативной памяти. После этого открытые и не используемое длительное время вкладки стали переводиться в «спящий режим». Если навести курсор на такую потускневшую вкладку, то можно увидеть уведомление о том, что «вкладка спит». Если же нажать на неё, то страница перезагрузится без потери данных. Теперь же в бета-версии Edge появилась опция, позволяющая отключить анимацию «спящих» вкладок без отключения самой функции.