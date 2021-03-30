Электромобили освобождены от транспортного налога до конца 2025 года. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Транспортный налог для физических лиц в Беларуси. Особенности уплаты в 2021 году" начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский, сообщает БЕЛТА.

"Не будут уплачивать транспортный налог владельцы транспортных средств категории М1, М1G (легковые электромобили и легковые электромобили повышенной проходимости), приводимые в движение исключительно электродвигателем. Такая льгота предоставлена до 31 декабря 2025 года", - сказал Андрей Ковалевский.

Еще одна категория - транспортные средства, снятые с учета до 1 июля 2021 года. По ним даже за несколько месяцев владения в текущем году не будет начисляться транспортный налог.