Продажи электромобилей Tesla превысили отметку в 1,5 миллиона штук

Tesla ежеквартально наращивает производство своих электромобилей. Как только в строй будет введен немецкий завод, а также новая нитка на китайском заводе, компания установит новые рекорды производства и продаж, но уже сейчас, после последнего квартального отчета, стало понятно: в сумме Tesla за все время продала более 1,5 миллиона автомобилей.

Если точнее, то продажи за все время составили около 1 584 500 штук. Из них большая часть пришлась на Model 3 – свыше 950 000. Соплатформенный Model Y тоже набирает обороты: более 100 000. И это при том, что он продается лишь около года. Кумулятивные продажи Model S и Model X превысили отметку в 510 000 штук.

Очевидно, на фоне растущего спроса и запуска в производство новых моделей, к концу текущего года Tesla сможет отчитаться о продаже 2 миллионов авто.