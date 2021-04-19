WordPress будет автоматически блокировать технологию FLoC от Google

Команда WordPress будет относиться к новой отслеживающей технологии FLoC от компании Google как угрозе безопасности и блокировать ее по умолчанию на сайтах.

Уже некоторое время браузеры активно блокируют сторонние cookie-файлы, используемые маркетинговые компании для отображения рекламы. В качестве ответной меры Google представила новую отслеживающую технологию Federated Learning of Cohorts (FLoC), которая распределяет пользователей по анонимным категориям в соответствии с их интересами.

Когда в начале текущего месяца Google начала тестировать FLoC в браузере Chrome, эксперты заявили, что новая технология просто меняет старые угрозы на новые. Многие разработчики браузеров и поисковых систем, такие как Brave Browser, DuckDuckGo и Vivaldi, удалили FLoC из своего программного обеспечения или создали инструменты для блокировки технологии.

WordPress планирует отключить FLoC с помощью четырех строк кода, в результате чего система управления контентом будет выдавать заголовок HTTP-запроса, сообщающий браузеру, что FLoC следует отключить для сайта.