Представлен электромобиль Toyota bZ4X

Toyota представила в понедельник на Шанхайском автосалоне 2021 года свой новый полностью электрический концептуальный внедорожник (точнее SUV). Toyota bZ4X — первый полностью электрический автомобиль в новом семействе Beyond Zero (bZ). Всего к 2025 году компания планирует выпустить 15 полностью электрических автомобилей, семь из которых — под знаком bZ.

Это первый автомобиль, построенный на новой электрической платформе Toyota e-TNGA BEV, которую компания создала совместно с Subaru. Ожидается, что в ближайшее время Subaru тоже представит публике свой электромобиль на той же платформе.

Новый электрокар имеет несколько отличительных особенностей, в том числе систему, которая может использовать солнечную энергию для смягчения воздействия холодной погоды на дальность хода автомобиля, а также штурвал вместо обычного рулевого колеса. В салоне автомобиля также есть большой сенсорный экран.

Автопроизводитель планирует выпускать свой электромобиль как в Японии, так и в Китае. По данным компании, он должен быть доступен во всём мире к середине 2022 года. Toyota не объявила, каков показатель дальности хода на полном заряде, но, скорее всего, машина будет конкурентоспособна с другими электромобилями на рынке, включая Ford Mustang Mach-E, который имеет дальность хода более 500 км.

Toyota также не сообщила стоимость грядущего электромобиля bZ4X, но CarandDriver.com считает, что машина будет продаваться примерно за $40 000 — по той же цене, что и нынешний гибрид Toyota RAV4.