Apple представила новые iMac

Компания Apple представила свой новый продукт на базе фирменной однокристальной системы M1 – им стал совершенно новый iMac.

Новый iMac работает под управлением ОС Big Sur, и вкупе с М1 они обеспечивают значительно выросшую производительность: компьютер на 85% быстрее в реальных приложениях вроде Lightroom, а графическая производительность, в сравнении с iMac 21,5”, повысилась в два раза.

Новый iMac стал не просто тоньше (внутренний объем корпуса уменьшен на 50%), он работает гораздо тише: прошлая громоздкая система охлаждения заменена двумя вентиляторами по типу тех, что используются в ноутбуках. Как результат, в обычных повседневных задачах уровень шума нового iMac составляет всего 10 дБ.

Новый iMac при габаритах прежней модели iMac 21,5” оснащен 24-дюймовым экраном 4.5К Retina Display. Фронтальную панель устройства защищает цельный лист закаленного стекла. Также новинка получила три микрофона, 6 динамиков (два низкочастотных, два высокочастотных, два широкополосных) с поддержкой Dolby Atmos и веб-камеру FaceTime HD Camera разрешением 1080p.

Новинка в топовой конфигурации оснащается четырьмя портами USB-C (два из них – с интерфейсом Thunderbolt), а сетевой адаптер с двухметровым кабелем имеет магнитное крепление. Разработчики предусмотрели интересное и элегантное решение: кабель Ethernet подключается к блоку питания, а не к самому моноблоку. Это избавляет от лишних кабелей в районе стола, на котором будет установлен компьютер.

Вместе с новым компьютером дебютировала и новая беспроводная клавиатура Magic Keyboard, главная особенность которой – встроенный сканер отпечатков пальцев TouchID. Она позволяет разблокировать компьютер или оплачивать покупки прикосновением пальца.

iMac на M1 поступит в продажу в двух вариантах: за 1300 и 1500 долларов. Предварительные заказы начнут принимать 30 апреля, реальные продажи стартуют во второй половине мая.