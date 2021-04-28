Представлен релиз ядра Linux 5.12

После двух месяцев разработки Линус Торвальдс представил релиз ядра Linux 5.12. Эта версия не содержит каких-то глобальных изменений. Более радикальный патч ожидается в версии 5.13.

Среди наиболее заметных изменений: поддержка зонированных блочных устройств в Btrfs, возможность маппинга идентификаторов пользователей для ФС, чистка устаревших ARM-архитектур, режим "нетерпеливой" записи в NFS, механизм LOOKUP_CACHED для определения файловых путей из кэша, поддержка атомарных инструкций в BPF, отладочная система KFENCE для выявления ошибок при работе с памятью, работающий в отдельном потоке ядра режим NAPI poll-инга в сетевом стеке, гипервизор ACRN, возможность изменения на лету preempt-модели в планировщике задач и поддержка LTO-оптимизаций при сборке в Clang.

В новую версию принято 14170 (в прошлом выпуске 15480) исправлений от 1946 (1991) разработчиков, размер патча - 38 Мб (изменения затронули 12102 (12090) файлов, добавлено 538599 (868025) строк кода, удалено 333377 (261456) строк). Около 43% всех представленных в 5.12 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 17% изменений имеют отношение к обновлению кода, специфичного для аппаратных архитектур, 12% связано с сетевым стеком, 5% - с файловыми системами и 4% c внутренними подсистемами ядра.