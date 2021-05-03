Intel вложит миллиарды в новые заводы

По словам генерального директора Intel, компания вложит в США миллиарды долларов в строительство своего завода по производству микросхем. В частности, Intel инвестирует 3,5 миллиарда долларов в модернизацию завода в Рио-Ранчо в Нью-Мексико.

Intel ранее объявила о переходе на модель IDM 2.0. Завод в Рио-Ранчо будет заниматься производством микросхем для третьих лиц. При этом после завершения апгрейда вырастет и выпуск собственных микросхем. Ранее Intel объявила об инвестициях в размере 20 миллиардов долларов в строительство завода в Аризоне и поиск субсидий от правительства США.

Генеральный директор Intel нанес однодневный визит в Израиль, чтобы осмотреть строящиеся производственные мощности. Он объявил об инвестиционном плане в размере 600 миллионов долларов в Израиле для значительного расширения местного отдела исследований и разработок и увеличения производственных мощностей.

Intel инвестирует 400 миллионов долларов в свою дочернюю компанию Mobileye для исследования и разработки технологий автономного вождения. Штаб-квартира компании находится в Иерусалиме и была приобретена Intel по высокой цене в 15,3 миллиарда долларов в 2017 году. В будущем компания будет разрабатывать полностью автономные средства доставки.

Компания инвестирует в Израиль еще 200 миллионов долларов в строительство нового завода по производству микросхем нового поколения. Кроме того, Intel также заявила, что в этом году наберет около 1000 человек на местном уровне.