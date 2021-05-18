Чемпион UFC вызвал на бой Илона Маска

После победы на турнире UFC 262 новый чемпион Бенил Дариуш дал интервью, в котором вызвал на бой руководителя Tesla Илона Маска.

В интервью сразу после боя Дариуш сначала посвятил победу Иисусу Христу, а затем неожиданно обратился к технологиям, назвав имя директора Tesla и заявив, что хочет вызвать его на бой. Дело в том, что Бенил Дариуш ждет заказанный автомобиль Tesla уже полгода, и ему это не нравится. "Илон Маск! Где моя машина, бро? Я жду полгода, у меня будет ребенок, мне нужна хорошая машина для моей дочки. Ну же, Илон! Отдай мне мою машину," — заявил Бенил Дариуш.

На пресс-конференции после боя спортсмен рассказал о ситуации более подробно: "Я заказал свой электромобиль еще в декабре. Мне объяснили, что я покупаю самую безопасную машину, лучшую машину для беременной жены. И я все еще жду. Машину обещали доставить в марте, а скоро уже июнь. Я хочу свою машину. Я большой поклонник Илона, но это неуважение".

Илон Маск оперативно прокомментировал ситуацию в своем Twitter. Он извинился за задержку и пообещал, что Бенил Дариуш скоро получит свою машину.