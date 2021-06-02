На производстве iPhone случился пожар

На заводе китайской компании Foxconn, расположенном в городе Шеньчжень, произошел крупный пожар. По словам очевидцев наблюдался не только огонь, поднимающийся на десятки метров, но и были слышны взрывы. К месту происшествия было стянуто большое количество пожарных сил.
Впрочем, представители Foxconn заявили, что огонь удалось быстро ликвидировать, сейчас расследуется причина пожара. Люди и производство не пострадали.
Данный завод является важнейшей базой для выпуска для всех моделей iPhone, начиная с самой первой. На нем трудятся более 100.000 человек.
Скажется ли пожар на выпуске смартфонов, пока не известно.
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