Новую версию Windows представят 24 июня

Корпорация Microsoft начала рассылать приглашения журналистам на мероприятие, которое состоится 24 июня. На нем обещают рассказать о "новом поколении Windows".

Приглашение на презентацию подписано генеральным директором корпорации Сатьей Наделлой. По его словам, новая версия Windows станет одним из самых значительных изменений этого десятилетия в сфере операционных систем для ПК. Будет значительно обновлен дизайн, предусмотрены дополнительные возможности для разработчиков, предоставляемые через магазин Windows Store, а также более простые способы взаимодействия пользователей.

Отмечается, что сначала пользоваться новой версией ОС смогут тестеровщики из Windows Insiders. Общедоступной она станет осенью текущего года.

 

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Опубликовал: KVbot,

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