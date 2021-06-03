Новую версию Windows представят 24 июня

Корпорация Microsoft начала рассылать приглашения журналистам на мероприятие, которое состоится 24 июня. На нем обещают рассказать о "новом поколении Windows".

Приглашение на презентацию подписано генеральным директором корпорации Сатьей Наделлой. По его словам, новая версия Windows станет одним из самых значительных изменений этого десятилетия в сфере операционных систем для ПК. Будет значительно обновлен дизайн, предусмотрены дополнительные возможности для разработчиков, предоставляемые через магазин Windows Store, а также более простые способы взаимодействия пользователей.

Отмечается, что сначала пользоваться новой версией ОС смогут тестеровщики из Windows Insiders. Общедоступной она станет осенью текущего года.