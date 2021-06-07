Аксессуары за 10 копеек при покупке смартфонов и планшетов Huawei в МТС

В МТС появилась возможность приобрести карту памяти или беспроводные наушники всего за 10 копеек. Специальная цена действует при покупке ряда устройств Huawei.

При покупке смартфонов Huawei P40 или Huawei P40 Pro можно забрать карту памяти Huawei NM на 128 ГБ c адаптером за 10 копеек.

Huawei P40 – современный базовый флагман, оснащенный 6,1-дюймовым OLED-экраном, тройной камерой с разрешением основного сенсора 50 Мп, 128 ГБ внутренней и 8 ГБ оперативной памяти. Его можно приобрести за 1999 рублей или от 86,91 рубля в месяц при покупке в рассрочку.

Huawei P40 Pro – улучшенная версия флагмана с диагональю экрана 6,58 дюйма, 256 ГБ внутренней и 8 ГБ оперативной памяти. Его основная квадрокамера долгое время считалась лучшей в мире по мнению профессионального фоторесурса DXOMARK. Эта модель смартфона доступна за 2799 рублей. В рассрочку он доступен от 121,69 рубля в месяц.

А вместе с планшетом Huawei MatePad T10s по акционной стоимости будут доступны беспроводные наушники Huawei Lite AM61.

Планшет Huawei MatePad T10s оборудован 10,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920×1200 точек, камерами на 5 и 2 Мп, внутренним накопителем на 64 ГБ и 3 ГБ оперативной памяти. Устройство можно купить единым платежом за 699 рублей или в рассрочку с ежемесячным платежом от 30,38 рубля.

Акция действует при наличии соответствующего аксессуара на торговом объекте, где происходит покупка смартфона или планшета. Количество бонусов по цене 10 копеек ограничено.