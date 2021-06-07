Представлен проект указа, направленного на улучшение инвестиционного климата в "Великом камне"

Александру Лукашенко сегодня представили проект указа, направленного на улучшение инвестиционного климата в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщает БЕЛТА.

В числе ключевых изменений - упрощение административных процедур, придание большей самостоятельности органам управления парка, расширение его видов деятельности, поддержка стартапов, преференциальные условия для "якорных" инвесторов. "Они направлены на упрощение, дебюрократизацию ведения бизнеса, привлечение инвесторов в проект "Великий камень", - отметил Александр Ярошенко, глава администрации парка.

Администрации "Великого камня" в первую очередь будут переданы дополнительные полномочия местных органов власти. Почти 60 новых административных процедур будет курировать центр комплексного обслуживания парка, который работает по принципу "одна станция". "В совокупности у нас будет около 90 процедур административно-разрешительного характера. Это 45% тех процедур, которые необходимы для осуществления бизнеса в любой точке Беларуси", - обратил внимание глава администрации "Великого камня".

Расширяется и состав субъектов, обслуживаемых в "одной станции". Воспользоваться ее услугами смогут не только резиденты, но и все компании, работающие в парке, а также физлица, которые живут или работают в парке.

В проекте нового указа предлагается расширить основные направления деятельности парка "Великий камень", чтобы увеличить круг привлекаемых инвесторов. В числе новых направлений - производство медицинской продукции, медицинское обслуживание, лабораторная диагностика, биофармацевтика. Резидентом парка уже запланирован проект по созданию центра традиционной китайской медицины. Также перспективным новым направлением Александр Ярошенко считает применение технологий 5G.

В конце 2020 года в "Великом камне" открылся центр трансформации научно-технических достижений. Это совместный белорусско-китайский проект. В течение первых двух лет различные стартапы смогут пользоваться всеми основными льготами резидентов парка, при этом сами они не будут являться резидентами "Великого камня".