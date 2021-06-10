Ozon и Белпочта заключили соглашение о доставке посылок маркетплейса

Маркетплейс Ozon в рамках расширения присутствия в Беларуси начал сотрудничать с национальным оператором почтовой связи Белпочта. Заказы с Ozon уже можно получить в любом почтовом отделении страны.

На первом этапе сотрудничества посылки Ozon доставляются в почтовые отделения — это более 3 тыс. точек по всей стране, которые можно выбрать на стадии оформления заказа. Таким образом каждый житель Беларуси, от Малориты до Полоцка, сможет получить посылку Ozon в шаговой доступности от своего дома. В зависимости от расположения почтового отделения средний срок доставки составит 3 дня.

Заказы доставляются из логистических центров Ozon в России в сортировочный центр Белпочты, после чего они распределяются по почтовым отделениям страны. Доставка в отделение почты бесплатная, а минимальная стоимость заказа — около 35 белорусских рублей. В течение лета Ozon планирует также подключить к доставке курьерскую службу Белпочты.

В будущем стороны планируют начать экспорт товаров белорусских продавцов и производителей с помощью логистики Белпочты в Россию и другие страны. В этом году для развития местного предпринимательства Ozon намерен создать специальную витрину с товарами белорусских производителей и помочь продавцам с выходом на маркетплейс.

Пользователям Ozon из Беларуси доступен весь ассортимент площадки — всего порядка 19 млн товарных наименований в 20 категориях (за исключением крупногабаритных товаров). Прошлый год показал, что чаще всего жители Республики Беларусь заказывали на Ozon чай, кофе, бакалею, детские товары и книги. Быстрее всего в 2020 году рос спрос на разнообразные спортивные товары, электронику, товары для строительства и ремонта. Так, например, продажи товаров для единоборств в штуках выросли в 14 раз относительно 2019 года, а планшетов — почти в 6 раз. Самые активные покупатели Ozon — жители Минской области, за ними следуют жители Гомельской и Витебской областей.