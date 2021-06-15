Сервисы Google Workplace стали доступны для всех желающих

Сервисы и приложения Google Workplace становятся доступны для всех пользователей учётных записей Google, причём бесплатно.

Больше не требуется корпоративный аккаунт для использования облачных сервисов Workplace. Как отмечает сама Google, приложениями Workspace пользуются более трех миллиардов пользователей. Правда, справедливости ради стоит признать, что большая часть из и них приходится на почту Gmail.

У многих пользователей скоро станут доступны обновлённые Gmail, «Документы» и чат, все они могут быть интегрированы в одну вкладку. Например, чаты перемещаются влево, чтобы открыть общую электронную таблицу для совместного редактирования. Первый шаг в этом направлении — новая настройка для включения чата Google для всех пользователей в интерфейс Gmail.

Для пользователей бесплатных аккаунтов на первый взгляд изменения небольшие, поскольку доступ к «Диску» и «Документам» и так предоставлялся. Однако Workspace приносят дополнительные функции, вроде умных подсказок в письмах и документах, возможность легко упомянуть другого пользователя (@user) для подключения к задаче или показать документ, таблицу или презентацию прямо во время звонка Google Meet.

Большинство таких базовых функций стали бесплатными для пользователей Workspace, но компания также представила сегодня платную версию под названием Google Workspace Individual за 10 долларов в месяц. Она ориентирована на владельцев небольших бизнесов, не требует создания собственного домена и предлагает «возможности премиум-класса, включая услуги интеллектуального бронирования, профессиональные видеоконференции, персонализированный электронный маркетинг и многое другое».