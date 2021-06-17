Google открыл свой первый офлайн-магазин

Google открыл свой первый розничный магазин. Он расположен на Манхэттене в районе Челси в здании нью-йоркской штаб-квартиры компании. Посетители смогут поближе познакомиться с ассортиментом продуктов Google, включая смартфоны Pixel, устройства Nest для умного дома, и другими гаджетами. Кроме того, в нём будут представлены некоторые продукты сторонних производителей, а также сувенирная продукция Google, вроде кепок и футболок с логотипом компании.

Пространство внутри организовано таким образом, что магазин напоминает шоурум, а не обычную точку розничных продаж. Помещение поделено на несколько комнат, называемых здесь «песочницами» (Sandbox), в которых Google демонстрирует тот или иной продукт. Например, в одной из комнат демонстрируется небольшая сценка с использованием элементов управления умным домом с помощью консоли Nest. В комнате для смартфонов Pixel демонстрируются возможности камер устройств при плохом освещении. Также есть игровая комната, отведённая под облачный сервис Stadia.

Также в магазине будет работать техническая поддержка, готовая починить смартфоны Pixel и другие устройства Google, произвести начальную настройку гаджетов или помочь с установкой приложений. Там же расположится пункт выдачи товаров, купленных онлайн.