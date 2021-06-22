В МТС Деньги теперь можно покупать криптовалюту и золото

Пользователи сервиса МТС Деньги получили возможность с помощью биржи сurrency.com инвестировать средства в криптовалюту, торговать токенизированными акциями ведущих мировых брендов (Apple и Amazon), а также покупать золото и нефть в виде токенов на зарубежных биржевых площадках.

Кроме того, регистрируясь на бирже currency.com через сервис МТС Деньги, есть возможность получить скидку в размере 12% на комиссии и сборы, а также приветственный бонус в размере эквивалентном 50 USD.

Получить доступ к новому инвестиционному предложению можно через сайт dengi.mts.by или в приложении МТС Деньги, перейдя в раздел «Услуги-Инвестиции-Currency.com».

 

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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