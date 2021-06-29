В НАН Беларуси будет создан «IT-град Академический»

На базе Объединенного института проблем информатики и Института математики Академии наук будет создан научно-технический центр цифровых технологий «IT-град Академический». Такое решение принято на заседании Бюро Президиума НАН Беларуси.

Цель создания такого центра — объединение усилий и компетенций организаций, работающих в области информационных технологий, для решения актуальных задач социально-экономического и научно-технического развития Республики Беларусь. В отличие от ПВТ основное усилие в IT-граде «Академический» будет направлено на обеспечение наукоемкими цифровыми технологиями реального сектора экономики Республики Беларусь. Как подчеркнул Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, - «У нас должна быть академическая кооперация по решению крупных задач, стоящих перед экономикой страны. Необходимо объединить научный потенциал ученых, усилия наших организаций для принятия интеграционных решений крупных практических проблем народно-хозяйственного комплекса».

Среди задач, стоящих перед «IT-град Академический»: разработка импортозамещающих цифровых технологий для предприятий различных форм собственности; экспорт цифровых технологий и услуг, прошедших отечественную апробацию, на внешние рынки; развитие научно-технического и производственного потенциала подразделений участников в области информационных технологий; консультационные и образовательные услуги, научная экспертиза и сопровождение инновационных и научно-технических проектов различного уровня.

На данный момент есть договоренность об участии в IT-граде «Академический» целого ряда организаций НАН Беларуси. Среди них – Институт физики, Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова, Институт прикладной физики, Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых операций, Объединенный институт машиностроения, Институт биоорганической химии и др. Предполагается, что в процессе деятельности Центра к нему присоединятся профильные организации другой ведомственной подчиненности и частные компании.

Планируется, что Центр будет заниматься цифровым проектированием и компьютерным моделированием; технологиями обработки, анализа и использования данных; технологиями защиты и обеспечения безопасности информационных систем; проведением экспертизы используемого и разрабатываемого программного обеспечения с привлечением результатов экспериментальных исследований. Так, например, в области цифрового проектирования и компьютерного моделирования у участников IT-града есть опыт в использовании технологии разработки и сопровождения цифровых двойников (Digital Twin) различных объектов, технических, физических и технологических процессов. Также участники будут осуществлять компьютерное моделирование, проектирование и разработку систем принятия решений для предприятий промышленности, транспорта и логистики, сельского хозяйства, строительства, добычи и переработки природных ресурсов.