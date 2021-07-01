Бывшие сотрудники Google запустили платный поисковик Neeva без рекламы и слежки

При разработке нового поискового сервиса Neeva Шридар Рамсавами (Sridhar Ramaswamy) и Вивек Рагунатан (Vivek Raghunathan) опирались на многолетний опыт развития и продвижения сервисов Google, а также давно известную истину — «если вы не платите за продукт — вы и есть продукт».

Neeva в переводе с санскрита означает «основы». Создатели новой поисковой системы решили предложить пользователям платформу того вида, какой она могла бы быть без бесконечных рекламных выдач, слежки за пользователями даже за пределами сайтов самой Google и навязчивой рекламы.

Примечательно, что команда Neeva из 60 человек на 30 % состоит из бывших сотрудников Google, в том числе высокопоставленных деятелей, способствовавших становлению техногиганта. Новая компания уже получила $77,5 млн инвестиций на разработку собственного продукта.

Отход от монетизации кликов и работы преимущественно в интересах рекламодателей обойдётся пользователям не слишком дорого. Возможность получения реальной «органической» выдачи оценивается в 4,95 долларов в месяц, причём первые три месяца пользователь сможет пользоваться поисковиком бесплатно.