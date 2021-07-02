В Windows 11 культовый «синий экран смерти» заменят на чёрный вариант

Знаменитый «синий экран смерти» (Blue Screen of Death (BSOD)), приводивший в отчаяние не одно поколение пользователей Windows, в новой версии операционной системы Microsoft ждут заметные изменения.

Пока обновление не вступило в силу, но будет использоваться в полнофункциональной версии Windows 11. Это самое радикальное изменение BSOD со времён появления грустного смайлика в Windows 8 в 2012 году и QR-кодов в 2016.

Впервые «синий экран смерти» появился в Windows 3.0 — он помогал IT-профессионалам и командам поддержки диагностировать аппаратные ошибки и сбои памяти. BSOD обычно появляется в случае критической ошибки, в том числе — в ядре ОС и содержит данные, помогающие системным администраторам понять, какая именно проблема вызвала нарушение работы.

Хотя в Windows 11 компания будет использовать «чёрный экран смерти», в остальном он останется идентичным тому, что появляется в Windows 10, включая печальный смайл, стоп-код, и прочую информацию — пользователям не придётся даже использовать другую аббревиатуру вместо BSOD.

Известно, что в новой версии Windows, предназначенной для предварительного просмотра, «экран смерти» зелёного цвета — такой вариант Microsoft использует в сборках для участников программы Windows Insider с 2016 года.