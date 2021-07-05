Беларусь возглавила рейтинг Coursera

Образовательная онлайн-площадка Coursera опубликовала отчёт Global Skills Report 2021. В нем оценивается компетентность более 77 миллионов учеников платформы из 108 стран по трём категориям: Business, Technology и Data Science.

Беларусь стала 1-й среди 35 государств в Европе в категории Technology. При этом в прошлом году наша страна была на 2-м месте, уступив России. В мировом рейтинге в категории Technology  Беларусь стала 2-й, в лидерах – Япония.

В глобальном рейтинге, который учитывает результаты по всем трем категориям, Беларусь находится на 12-й строчке в мире и на 10-й в Европе.

 

 

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Источник: 

park.by

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

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mike

Да. И чё?

Хлебушко журналистам -- во чё.

А не деле от безысходности наш народ ринулся на курсы.

Но, думается, наёмный работник НИКОГДА НЕ БУДЕТ БОГАТЫМ.