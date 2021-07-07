AOC представляет портативный 15.6-дюймовый дисплей I1601P

Компания AOC, специализирующаяся на мониторах, пополняет свой ассортимент портативных дисплеев новой моделью - I1601P. Портативные дисплеи – это простое решение, позволяющее использовать сразу несколько экранов независимо от того, находитесь ли вы в дороге, на работе, или работаете из дома. Дисплей I1601P с диагональю 15.6 дюйма довольно компактный и по размеру напоминает дисплей ноутбука. Основу I1601P составляет IPS-панель с разрешением Full HD, которая обеспечивает насыщенные цвета, резкость и широкие углы обзора (170/170°). Дисплей можно подключить как через порт USB-A, так и через USB-C - все благодаря универсальному кабелю, который входит в комплект.

Независимо от того, работаете ли вы дома или в офисе, второй экран увеличивает площадь изображения, повышая тем самым вашу производительность. Для многих стало очевидным, что использование одного экрана, например, дисплея ноутбука, зачастую создает перегруженное рабочее пространство, затрудняя тем самым рабочий процесс.



Конечно, это относится и к работе, которую вы выполняете, находясь в дороге. Пользователи, привыкшие работать с двумя экранами, будут рассчитывать на такую же высокую производительности в поезде, самолете или в других полевых условиях. Портативные дисплеи AOC разработаны специально для таких случаев. Модели этой линейки отличаются разными способами USB-соединения. I1601FWUX предлагает портативный 15.6-дюймовый дисплей с возможностью подключения USB-C, в то время как I1659FWUX предлагает аналогичный экран с технологией USB DisplayLink, использующей порт USB-A.



Новый I1601P сочетает в себе лучшее от обоих вариантов подключения благодаря универсальному однокабельному решению. К ноутбукам и устройствам, оснащенным USB-C, 1601P можно легко подключить с помощью одного кабеля USB-C. При подключении дисплей передает видеосигнал через альтернативный режим USB DisplayPort.



Хотя технология USB-C становится все более распространенной, более старые ноутбуки и устройства могут не иметь этого разъема. В этом случае видеосигнал передается через обычный порт USB-A с помощью технологии DisplayLink. Драйверы DisplayLink можно загрузить для различных операционных систем, включая Windows, macOS, Android, ChromeOS и Ubuntu.



Совместимость как с устаревшими, так и с современными моделями компьютеров, позволяет использовать I1601P при самых различных обстоятельствах. Как в офисе, так и дома, где разные устройства могут подключаться через USB-C или только USB-A, I1601P обеспечит подключение дополнительного экрана. Преимущества дополнительного экрана неоспоримы: на одном дисплее может отображаться электронная почта или система мгновенного обмена сообщениями, а на другом - документ Word или электронная таблица. Также вы можете смотреть видео на одном дисплее, а делать заметки на другом. Все зависит от вашего воображения.

Дизайн I1601P воплощает собой минимализм. Его задняя часть сделана из алюминия, а передняя имеет тонкие рамки черного цвета, которые обрамляют экран. Входящий в комплект SmartCase может защитить дисплей от царапин при переноске, а также может служить складной подставкой. При весе всего 800 г. он достаточно легкий. Его можно носить с собой в сумке или рюкзаке в самолетах, поездах и в ежедневных поездках на работу.



В I1601P от AOC используется 15,6-дюймовая IPS-панель с разрешением 1920x1080, частотой обновления 60 Гц и временем отклика 5 мс. Благодаря уровню яркости 220 нит и антибликовому покрытию I1601P можно использовать в ярко освещенных помещениях. Технология LowBlue уменьшает длину волны потенциально опасного синего цвета. I1601P можно использовать в альбомном и портретном режимах. Доступ к экранному меню можно получить с помощью физических кнопок, а также через программное обеспечение i-Menu, где можно включить функцию Auto-Pivot.



AOC I1601P будет доступен с августа 2021 года по розничной цене 749 белорусских рублей.