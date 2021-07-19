Zoom купит провайдера облачных услуг Five9 почти за $15 млрд

Компания Zoom Video Communications объявила о достижении договорённости о покупке провайдера облачных услуг Five9 за $14,7 млрд. Предполагается, что эта сделка будет завершена в первой половине 2022 года.

В сообщении Zoom сказано, что сделка по покупке Five9 поможет компании расширить своё присутствие в корпоративном сегменте, а также будет способствовать развитию сервиса облачной телефонии Zoom Phone. Что касается Five9, то компания знаменита как разработчик программного обеспечения для колл-центров, в том числе инструментов для контроля сотрудников и ассистентов поддержки клиентов.

Согласно имеющимся данным, акционеры Five9 получат 0,5533 акции Zoom за одну ценную бумагу Five9. Руководство Five9 и Zoom одобрили проведение сделки. Совет директоров Five9 также рекомендовал своим акционерам одобрить подписание соглашения с Zoom. Помимо соглашения акционеров Five9 для завершения сделки необходимо получить одобрение регуляторов.

Напомним, в прошлом году акции Zoom выросли в цене в несколько раз. Этому способствовала пандемия коронавируса, из-за которой многим людям пришлось работать и учиться удалённо, регулярно взаимодействуя с сервисами видеоконференций. При этом рыночная капитализация Zoom превысила $100 млрд.