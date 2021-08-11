OpenAI научила ИИ преобразовать команды на английском языке в программный код

Компания OpenAI, занимающаяся исследованиями в области систем искусственного интеллекта, представила новое решение на основе алгоритма Codex. Оно способно интерпретировать команды на английском языке для последующей их реализации в виде программного кода, позволяющего строить несложные сайты и ПО.

По словам разработчиков, теперь Codex может заметно упрощать как работу опытных программистов, так и помогать обучению начинающих. Искусственный интеллект буквально превращает поток слов в настоящее ПО вроде сайтов или рудиментарных игр. Например, пользователь может описать базовый внешний вид сайта или его функциональность, перечислив требования вроде местоположения меню или текстовых блоков с помощью обычного разговорного английского, а Codex сгенерирует готовый продукт исходя из собственных «представлений» о том, что необходимо выполнить.

В этом варианте навыков программирования в некоторых случаях не требуется вовсе. Впрочем, в основном Codex будет работать только как «помощник» или «заместитель» программиста, реализующий концептуальные идеи «творцов» максимально простым способом.

По словам технического директора и сооснователя OpenAI Грега Брокмана (Greg Brockman), новый инструмент рассчитан на широкий круг программистов. В первую очередь он позволит избавить специалистов от монотонной повторяющейся работы, используя библиотеки, функции, API.

Codex построен на основе алгоритма GPT-3 — созданного OpenAI для генерации «осмысленных» текстов на основе анализа многих терабайт текстовых материалов в интернете. При этом он может вызвать негативную реакцию разработчиков, выкладывающих в сеть свободное ПО с открытым исходным кодом. Алгоритм использует дополнительные данные, которые буквально «выгребли» из репозиториев свободного ПО для последующего анализа.

OpenAI заявила, что не нарушает каких-либо законов об авторских и смежных правах. Тем не менее, многие ожидают критики со стороны волонтёров, создававших бесчисленное число строк кода — компания намерена наживаться на усилиях сообщества, выкладывавшего свой софт для бесплатного разбора и использования. Пока программисты не имеют общей или хотя бы доминирующей позиции в отношении вновь созданного инструмента.