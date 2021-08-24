Windows XP исполнилось 20 лет

24 августа исполняется 20 лет Windows XP. Многие компьютеры по всему миру до сих пор работают на Windows XP. Система была представлена в августе 2001 года, хотя фактически продажи начались в октябре.

По словам участников команды, создававшей Windows XP, от новой ОС ожидали стабильности Windows 2000, больше ориентированной на корпоративных пользователей. При этом пользовательский интерфейс был в основном заимствован у скептически принятой покупателями Windows Millenium (Windows ME).

Новую операционную систему построили на том же ядре, что и Windows NT, более того, это была первая пользовательская операционная система Windows, не основанная на DOS или Windows 95. По воспоминаниям пользователей, это была и наиболее стабильная из пользовательских версий. Начиная с Windows XP, число падений системы уменьшалось, причём с выпуском Windows Vista в 2007 году многие по разным причинам предпочли отказаться от перехода.

Многие сохранили Windows XP и сегодня. По данным сервиса StarCounter, порядка 0,59 % компьютеров на Windows до сих пор используют Windows XP. С учётом общего числа пользователей, речь идёт о миллионах машин со старой ОС.