С 2022 года в Беларуси будет назначен новый технический администратор национальной доменной зоны, сообщает БЕЛТА.



Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь подготовлен приказ от 25 августа 2021 г. № 138, в соответствии с которым с 1 января 2022 г. функции технического администратора будет выполнять СООО "Белорусские облачные технологии" (beCloud).

В настоящее время в национальной доменной зоне .BY и .БЕЛ зарегистрировано около 150 000 доменов. На протяжении последних 10 лет ООО "Надежные программы"(hoster.by) выступает техническим администратором национальной доменной зоны. Компания отвечает за работу национальной доменной зоны .BY и .БЕЛ: от поддержки реестра и DNS-серверов до проведения благотворительных аукционов доменов.