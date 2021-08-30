Мировые продажи электромобилей в первом полугодии выросли на 160%

В своем последнем отчете о мировом рынке электромобилей специалисты аналитической компании Canalys утверждают, что в первом полугодии 2021 года в мире было продано 2,6 млн электромобилей. Это на 160% больше, чем в первом полугодии 2020 года. Уточним, что к электромобилям в Canalys относят аккумуляторные электромобили и подключаемые к сети гибридные электромобили. Рост продаж электромобилей намного превысил рост автомобильного рынка, составивший 26%.

Высокий спрос на электромобили сохранится и во втором полугодии, особенно на двух ведущих рынках – китайском и европейском. В первом полугодии в Китае было продано 1,1 млн электромобилей, что составляет 12% от всех проданных там легковых автомобилей. В Европе электромобилей было продано 1 млн штук, что составляет 15% новых автомобилей. Суммарно на эти рынки приходится 87% всех продаж электромобилей во всем мире. Для сравнения: в первом полугодии 2021 года в США было продано 250 000 электромобилей, что составляет всего 3% от проданных новых автомобилей.

Лидером рынка пока остается Tesla с долей 15%. Но в долгосрочной перспективе она рискует утратить лидерство. Уже сейчас ей на пятки наступает Volkswagen Group с 13%. Третье место с 11% занимает SGMW (объединение SAIC, GM и Wuling). Компания BMW Group заняла четвертое место, а Stellantis — пятое.