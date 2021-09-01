Xiaomi зарегистрировала бизнес по производству электромобилей

Китайский техногигант Xiaomi, более всего известный популярными смартфонами, официально зарегистрировал компанию, которая займётся выпуском электромобилей. По данным основателей, подразделение уже вступило в «фазу значительного развития».

Компания получила имя Xiaomi EV, Inc., уставной капитал — 1,55 миллиарда долларов. В марте «материнская» компания уже выступала с заявлением о намерении инвестировать в производство электротранспорта 10 миллиардов долларов за следующие десять лет.

По данным представителей Xiaomi, в филиале уже трудятся 300 сотрудников, причём новое подразделение возглавляет непосредственный основатель и руководитель Xiaomi — Лэй Цзюнь (Lei Jun).

Как сообщают в Xiaomi, в последние пять месяцев новое подразделение уже провело масштабные исследования пользовательской аудитории и навело контакты с партнёрами в отрасли. Правда, новый бизнес всё ещё не готов представить какой-либо электромобиль или его прототип.