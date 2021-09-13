13 сентября отмечается День программиста

Сегодня отмечается День программиста. Впервые идея празднования «Дня программиста» была обнародована главой издательского дома «Компьютерра» Дмитрием Мендрелюком 15 июля 1996 года. Днём программиста было предложено считать первую пятницу сентября, названную «Чистой пятницей». В 2002 году сотрудники веб-студии «Параллельные технологии» Валентин Балт и Михаил Червяков организовали сбор подписей под обращением к правительству РФ в поддержку признания 256-го дня года официальным праздником программистов.

Такая цифра выбрана не случайно – это количество чисел, которые можно выразить с помощью одного байта. В високосные годы дата попадает на 12 сентября, в невисокосные – на 13.

Редакция KV.by желает всем программистам хорошего кода, достойных и интересных проектов!