Минсвязи: за 5 лет большинство функций и бизнес-процессов организаций переведут в электронную форму

В Беларуси за пять лет большинство государственных функций и бизнес-процессов организаций переведут в электронную форму. Об этом сообщили в Министерстве связи и информатизации, пишет БЕЛТА.

"В ближайшие пять лет ориентиры и темпы работы будет определять государственная программа "Цифровое развитие Беларуси". В результате ее реализации планируется еще более повысить технологический уровень развития Беларуси как в национальном, так и в мировом масштабах, сформировать единую архитектуру государственных данных и политики управления ими. А это значит - создать цифровую информационную экосистему. Большинство государственных функций и бизнес-процессов организаций будут переведены в электронную форму", - рассказали в Минсвязи.

Умело используя выгоды от уникального географического положения, Беларусь уже активно развивает информационную инфраструктуру, подчеркнули в ведомстве. Один из приоритетов устойчивого развития страны - цифровая трансформация экономики и широкое распространение инноваций. К настоящему времени Беларусь достигла значительного прогресса в цифровой сфере. Так, созданы развитая и соответствующая мировым стандартам сеть передачи данных, надежные центры их хранения и обработки, механизмы идентификации, системы онлайн-платежей, современные электронные сервисы и средства защиты информации.