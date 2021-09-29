Microsoft открыла доступ в тестовой сборке к новому Paint для Windows 11

Компания Microsoft продемонстрировала в августе новое приложение Paint для Windows 11. Это одно из многих значительно переделанных приложений для новой ОС, включая Snipping Tool и Photos, но до настоящего момента новый Paint не был доступен даже в ранних тестовых сборках. Теперь Microsoft наконец-то начала распространять новый Paint для участников тестирования Windows Insider через канал для разработчиков. 

Microsoft называет новый Paint «современным вариантом классического приложения». В Paint для Windows 11 впервые за долгое время разработчики провели качественное визуальное обновление, приводя его в соответствие с дизайном новой ОС и остальных стандартных приложений. 

Переработка коснулась не только скруглённых углов — приложение также получило новую панель инструментов с переработанными значками, в нём появились новые выпадающие меню для кистей и так далее. Кроме того, появилась новая функция, ранее недоступная в Paint — инструмент для редактирования текста. 

Microsoft планирует выпустить стабильную версию Windows 11 для пользователей уже 5 октября. Вероятнее всего, новый Paint на момент релиза Windows 11 останется в тестовой стадии.

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Источник: 

ixbt.com

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!
 