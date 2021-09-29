Microsoft открыла доступ в тестовой сборке к новому Paint для Windows 11

Компания Microsoft продемонстрировала в августе новое приложение Paint для Windows 11. Это одно из многих значительно переделанных приложений для новой ОС, включая Snipping Tool и Photos, но до настоящего момента новый Paint не был доступен даже в ранних тестовых сборках. Теперь Microsoft наконец-то начала распространять новый Paint для участников тестирования Windows Insider через канал для разработчиков.

Microsoft называет новый Paint «современным вариантом классического приложения». В Paint для Windows 11 впервые за долгое время разработчики провели качественное визуальное обновление, приводя его в соответствие с дизайном новой ОС и остальных стандартных приложений.

Переработка коснулась не только скруглённых углов — приложение также получило новую панель инструментов с переработанными значками, в нём появились новые выпадающие меню для кистей и так далее. Кроме того, появилась новая функция, ранее недоступная в Paint — инструмент для редактирования текста.

Microsoft планирует выпустить стабильную версию Windows 11 для пользователей уже 5 октября. Вероятнее всего, новый Paint на момент релиза Windows 11 останется в тестовой стадии.