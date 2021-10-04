Philips Monitors присоединяется к «зеленой» коалиции и расширяет свою программу по сокращению отходов

Компания MMD, специалист по дисплеям и лицензионный партнер бренда Philips Monitors, объявляет об очередной вехе на пути бренда к устойчивым технологиям. Philips Monitors начинает сотрудничать с Closing the Loop (CTL), международным поставщиком экологичных решений, и TCO Development, организацией, создавшей TCO Certified — ведущий «зелёный» стандарт в ИТ.



Организации запускают пилотный проект по устойчивому сокращению отходов от производства мониторов. Программа станет одним из восьми проектов, финансируемых PREVENT Waste Alliance, платформой для обмена и международного сотрудничества, направленного на минимизацию отходов, устранение загрязняющих веществ и максимальное повторное использование ресурсов. Этот пилотный проект поможет Philips Monitors поддержать распространение сертифицированного решения, которое делает производство электроники, включая производство мониторов, безотходным, устанавливая новые стандарты для отрасли на фоне растущего спроса на экологически чистые закупки.

Проблема электронных отходов



Электронные отходы (E-waste) - одна из самых острых проблем, с которыми сегодня сталкивается наше общество. Согласно отчету Платформы для ускорения циркулярной экономики (PACE) и Коалиции ООН по электронным отходам, ежегодно образуется около 50 миллионов тонн электронных отходов, которые преимущественно отправляются в Африку или на другие развивающиеся рынки. Кроме того, значительное количество использованных мониторов поставляется в Африку для повторного использования. В Африке большинство электронных отходов не перерабатывается должным образом из-за отсутствия соответствующих предприятий и ресурсов. Из-за установки маленьких печатных плат, которые могли бы сделать переработку более целесообразной, и содержания тяжелых химикатов, таких как свинец и ртуть, мониторы считались не самым выгодным предметом для вторичной переработки и были настоящей проблемой для экономики замкнутого цикла. В результате переработкой занимаются не надлежащим образом, так как она не приносит существенную прибыль.

Скапливаясь на свалках, выброшенные мониторы представляют значительный риск как для здоровья человека, так и для окружающей среды, поскольку токсичные компоненты и химикаты могут просачиваться в грунтовые воды, подвергать опасности морскую флору и фауну и загрязнять почву. Длительное воздействие жары и солнца может привести к тому, что химические вещества будут испаряться, вызывая загрязнение воздуха и нанося вред атмосфере. В связи с постоянно растущим уровнем использования бытовой электроники срочно необходимы эффективные решения по утилизации электронных отходов.

Philips Monitors: решение проблемы через компенсацию за отходы



Совместно с Closing the Loop (CTL) и TCO Development Philips Monitors приближается к решению проблемы, связанной с электронными отходами. В рамках пилотного проекта ECoN Philips Monitors поддерживает CTL и коалицию международных партнеров, таких как исследовательский институт Öko-Institute e.V., а также местных нигерийских партнёров Verde Impacto, Hinckley Recycling и SRADev в расширении проверенной схемы компенсации за отходы, включая выброшенные мониторы, и сертификации TCO Certified Edge с компенсацией электронных отходов. Проект финансируется PREVENT Waste Alliance — инициативой Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).



Компенсация за отходы замыкает жизненный цикл электроники: дополнительная сумма, добавленная к розничной цене новой электроники, позволяет CTL сотрудничать с местными партнёрами в процессах сбора выкинутых устройств и их безопасной переработки. Собранные материалы затем компенсируют выход новых устройств, делая их производство фактически безотходным. С целью распространить схему компенсации отходов на мониторы и подтвердить ее эффективность компании CTL, TCO Development и Philips работают совместно с German Öko-Institut, ведущей независимой организацией по экологическим исследованиям и консалтингу. CTL обеспечивает отслеживание, доставку и безопасную переработку собранных отходов, а Öko-Institut фокусируется на экологических и социальных аспектах, а также на обеспечении надежного обслуживания.



«Наш мир меняется быстрыми темпами - с точки зрения технологий, но также и с точки зрения окружающей среды. Благодаря проекту ECoN мы стремимся решить одну из самых серьезных проблем электронной промышленности и поддерживаем пилотный проект, направленный на решение этой проблемы - не только путем сокращения объема отходов, но и путем создания сертифицированного процесса, устанавливающего новые стандарты устойчивого развития в индустрии мониторов», - рассказал Стефан ван Саббен (Stefan van Sabben), старший менеджер по международной корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию MMD и Philips Monitors.



«Мы очень рады объединиться с компанией Philips Monitors, чтобы подтвердить то, что сокращение количества электронных отходов может иметь коммерческий, экологический и социальный смысл. Очень приятно работать с партнером, который разделяет нашу мотивацию изменить нашу планету к лучшему и готов поднять корпоративную социальную ответственность на новый уровень, участвуя в пилотном проекте ECoN, финансируя легальный и ответственный сбор и переработку электронных отходов в развивающихся странах. Совместно с Philips monitors мы уверены в успехе распространения механизма компенсации за отходы на индустрию мониторов», - добавил Йост де Клюйвер (Joost de Kluijver), основатель и генеральный директор компании CTL.



Концепция компенсации за отходы уже является нормой для государственных закупок и признана в качестве экологичного и безотходного решения при закупках телефонов, ноутбуков и планшетов. За последние восемь лет компания CTL предотвратила попадание более 3 миллионов мобильных телефонов на свалки, обеспечив их безопасный сбор и переработку, тем самым помогая более чем 2 000 местных жителей получить дополнительный доход благодаря безопасной занятости.



Проект финансируется PREVENT Waste Alliance — инициативой Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).