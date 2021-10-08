Стабильная бета-версия Android 12 превращает Xiaomi Mi 11 в «кирпич»

Xiaomi неожиданно первой среди производителей смартфонов выпустила публичную бета-версию Android 12. Она доступна участникам программы тестирования ПО Xiaomi и компания позиционирует её как стабильную. К сожалению, стало известно, что это обновление «убивает» некоторые устройства.

Согласно ресурсу Xiaomiui и отзывам пользователей из ряда сообществ, свежее обновление Android 12 для Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11 и Mi 11i может заблокировать смартфон и превратить его в бесполезный «кирпич». О способах восстановить устройства до рабочего состояния пока ничего не сообщается. Обновления, создающие проблему, имеют номера версий 12.5.1.0.SKAMIXM, 12.5.1.0.SKBMIXM и 12.5.1.0.SKKMIXM для Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11 и Mi 11i соответственно. Xiaomiui сообщает, что проблема возникает в ходе установки.

Теперь Xiaomi предупреждает участников программы Mi Pilot Testers о необходимости создавать резервные копии своих устройств из-за потенциальной опасности потери данных. Однако проблема с выходом из строя смартфонов серии Mi 11 выглядит достаточно странно, учитывая, что сборки, вызывающие проблемы, были помечены как «Стабильная MIUI на базе Android 12».

Пользователям, желающим опробовать Android 12 на смартфонах Xiaomi Mi 11, рекомендуется не обновлять свои устройства до вышеуказанных сборок. Тем, кто уже попытался установить обновление и получил «кирпич», рекомендуется обратиться в сервисный центр.