Пользователи МТС Деньги могут получить кешбэк 10% от суммы страхового взноса

Пользователи сервиса МТС Деньги теперь могут онлайн застраховать недвижимость, а также себя и своих близких от несчастных случаев и заболеваний во время пребывания за границей и получить кешбэк 10% от суммы взноса на счет мобильного номера. Данное предложение действует в рамках совместной акции МТС и компании «Купала».
Чтобы оформить страховой договор, необходимо зайти в приложение МТС Деньги или на сайт dengi.mts.by, выбрать «Онлайн страхование» и «Виды страхования», оформить страховой договор с компанией «Купала», после чего через встроенные финансовые инструменты сервиса оплатить страховой взнос.
Кешбэк размером 10% от суммы страхового взноса начисляется в виде бонуса на счет мобильного номера, который был указан при авторизации в сервисе МТС Деньги. Бонус добавляется автоматически 1 числа месяца, следующего за месяцем оплаты страхового взноса, и может быть израсходован на услуги связи.
Подробнее об акции МТС Деньги — здесь.
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