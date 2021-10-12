Интернет-холдинг Mail.ru Group сменит название на VK, сообщил в ходе трансляции корпоративного мероприятия гендиректор компании Борис Добродеев. Изменение отразится и на названии популярных сервисов крупнейшего IT-холдинга в России.

VK становится единым пользовательским и корпоративным брендом всей компании. Название ВКонтакте сохранится в качестве продуктового бренда соцсети. Бренд VK будет заметен пользователю каждого проекта: некоторые продукты будут переименованы, с остальными бренд будет связан через логотип и коммуникации.

Все проекты будут связаны едиными сервисами — VK ID, VK Pay, VK Combo и другими. Изменения потребуют времени, ребрендинг проектов будет происходить постепенно.

Полностью «упорядочить» все бренды планируют в течение 2022 года. Логотип VK обновился и стал основой дизайн-системы — теперь это не только символ соцсети, но и фирменный знак всей компании. Новая монограмма стала строже, геометричнее и сбалансированнее, отказались от «клюва» на центральном штрихе, чтобы добиться большей типографичности. Помимо формы обновился и цвет — синий стал более ярким и заметным.