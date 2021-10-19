Массовое производство электромобилей Xiaomi начнётся в 2024 году

В Китае состоялась встреча руководства Xiaomi с инвесторами, на которой генеральный директор Лей Цзюнь (Lei Jun) рассказал о будущем электромобильного проекта компании.

По словам Лея Цзюня, массовое производство первого электромобиля компании Xiaomi начнётся в первой половине 2024 года. Это значит, что премьера может состояться уже в 2023 году. Возможно, это будет седан: по крайней мере на слайде под накидкой изображен автомобиль именно с таким типом кузова. Однако не исключено, что картинка выбрана просто в иллюстративных целях.

Первый автомобильный завод Xiaomi разместится в пригороде Пекина, Ичжуане. Электромобильное подразделение Xiaomi собрало уже более 20 000 резюме соискателей для работы на проекте, а в отделе исследований и разработки уже трудится 453 человека.

Лей Цзюнь заявил на мероприятии, что Xiaomi занялась автомобильным бизнесом не для того, чтобы «быть в центре внимания». Просто электромобили преобразуются из чисто машиностроительной отрасли в информационную. Весь спектр продуктов Xiaomi, от смартфонов до решений умного дома, составляет обширную интеллектуальную экосистему, и электромобиль её очень хорошо дополнит.