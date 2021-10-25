Windows XP исполнилось 20 лет

25 октября 2021 года исполняется ровно 20 лет с того дня, как компания Microsoft выпустила операционную систему Windows XP. Эта ОС Microsoft оказалась настолько успешной, что даже теперь, спустя столько лет, она ещё занимает заметную долю среди компьютеров с установленной Windows.

Официальный «конец жизни» Windows XP наступил 14 апреля 2014 года. Это означает, что Microsoft не выпускала важных технических апдейтов и обновлений безопасности для ОС уже более семи лет.

Тем не менее, по статистике Statcounter по состоянию на сентябрь 2021 года, доля Windows XP насчитывает 0,59%, обгоняя значительно более «молодую», но менее популярную Windows Vista (0,26%).

Критически важный рубеж в 1% был пройден Windows XP лишь в конце 2020 года, а по состоянию на на август 2020 года, 19-летняя ОС была установлена на 1,26% всех ноутбуков и десктопов в мире — на миллионах компьютеров.